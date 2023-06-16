Події

15:11 16.06.2023

Борис Джонсон працюватиме в газеті Daily Mail

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Борис Джонсон працюватиме в газеті Daily Mail

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон почне працювати в британській газеті Daily Mail, повідомляє телеканал Sky News.

За його даними, Джонсон вестиме щотижневу колонку.

Водночас газета Daily Mail у п'ятницю натякнула, що в неї справді буде новий цікавий автор: видання опублікувало на своїй головній сторінці повідомлення про те, що, починаючи з суботи, в редакції працюватиме "новий ерудований оглядач", статті якого "будуть обов'язковими до прочитання у Вестмінстері".

Джонсон обіймав посаду прем'єра країни з 2019-го до 2022 року. До цього обіймав посаду глави МЗС Великої Британії.

 

Теги: #газета #робота #джонсон

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