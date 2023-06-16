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15:05 16.06.2023

У Києві розірвали скандальний договір про закупівлю барабанів у бомбосховища на 900 тис. грн

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У Києві розірвали скандальний договір про закупівлю барабанів у бомбосховища на 900 тис. грн

У Дніпровському районі Києва розірвали договір про закупівлю барабанів для бомбосховищ на суму 900 тис. грн, мають намір перевірити законність такої закупівлі, повідомляє в.о. голови Дніпровської райадміністрації Павло Бабій.

"Враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації щодо закупівлі музичних інструментів (барабанів різних діаметрів), овочерізок та сковорідок управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації мною направлено відповідні листи щодо проведення службового розслідування та створення комісії... для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення даних закупівель... на період дії правового режиму воєнного стану", - написав він у фейсбуці у п'ятницю.

"Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", - повідомив Бабій.

Теги: #договір #розірвання #барабаны

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