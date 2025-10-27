Інтерфакс-Україна
Управлінська команда ТОК Gulliver найближчим часом укладе договір про імпорт електроенергії

Договір щодо постачання імпортованої електроенергії для торгово-офісного комплексу (ТОК) Gulliver планується укласти найближчим часом, повідомила пресслужба Ощадбанку.

"Для забезпечення електроенергією укладено договір з українським постачальником. Договір на поставку імпортної електроенергії також плануємо укласти найближчим часом для забезпечення повноцінного функціонування комплексу", - відповіли в Ощадбанку на запит агентства "Інтерфакс-Україна" щодо ситуації з забезпеченням електроенергією.

Крім того, в Ощадбанку зазначили, що ключовий склад команди з управління ТОК Gulliver повністю сформований, наразі триває доукомплектація штату деякими працівниками.

Зазначається, що до команди увійшли фахівці різних профілів, необхідних для ефективного та безперебійного управління об’єктом. Команда вже працює безпосередньо на території комплексу.

"Водночас колишні власники продовжують чинити перешкоди її (управлінській команді - ІФ-У) повноцінній діяльності. Банки вживатимуть усіх необхідних юридичних заходів для притягнення осіб, які перешкоджають належному управлінню та функціонуванню комплексу, до відповідальності", - підкреслили в Ощадбанку.

Як повідомлялося, 17 жовтня 2025 року Шевченківський райсуд Києва скасував арешт ТОК Gulliver, який було накладено в межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків. Після цього Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припинило конкурс з пошуку управителя.

У липні-2025 консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) набув право власності на ТОК Gulliver як стягнення за борги його бенефіціара. Процедура стягнення була розпочата через невиконання ТОВ "Три О" – боржником, який був власником ТОК Gulliver – своїх зобов’язань за кредитним договором.

ТОК Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року. Його площа – 151,8 тис. кв. м. Будівництво ТОК Gulliver найбільше фінансував Ощадбанк, який надав ТОВ "Три О" $460 млн кредиту. Процедуру реструктуризації боргу за кредитним договором з іпотекою ТОК Gulliver на суму 18 млрд 176,9 млн грн було завершено 2020 року.

