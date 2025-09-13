Інтерфакс-Україна
Події
06:51 13.09.2025

Сейм Польщі ратифікував Нансійський договір, підписаний Макроном і Туском

1 хв читати

Сейм Польщі ратифікував Нансійський договір, підписаний президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском 9 травня, повідомив посол Франції в Польщі Етьєн де Понсен.

"Історичний момент. Сьогодні ввечері парламент Польщі переважною більшістю проголосував за ратифікацію Нансійського договору, підписаного 9 травня @EmmanuelMacron та @donaldtusk. Цей установчий договір містить посилену оборонну статтю. Також встановлена ​​дата Польща-Франція – 20 квітня", - написав він в соцмережі Х в п'ятницю.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Макрон і Туск підписали у Нансі 9 травня 2025 року франко-польський договір, що стало важливим кроком у поглибленні співпраці між країнами у сфері оборони та безпеки.

Джерело: https://x.com/EdePoncins/status/1966594995118285220

Теги: #польща #нансійський #договір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:43 13.09.2025
Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького

Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького

21:46 12.09.2025
Сікорський поки не бачить підстав для розриву дипвідносин з РФ

Сікорський поки не бачить підстав для розриву дипвідносин з РФ

20:09 12.09.2025
Головком НАТО в Європі розповів подробиці операції альянсу на східному фланзі

Головком НАТО в Європі розповів подробиці операції альянсу на східному фланзі

19:12 12.09.2025
Глава МЗС Польщі: закликаємо Угорщину зняти вето на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС

Глава МЗС Польщі: закликаємо Угорщину зняти вето на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС

18:45 12.09.2025
Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих історичних питань з Польщею

Сибіга відзначив суттєвий прогрес у вирішенні чутливих історичних питань з Польщею

18:36 12.09.2025
Польща надала Україні 46 пакетів військової допомоги з 2022 року

Польща надала Україні 46 пакетів військової допомоги з 2022 року

18:35 12.09.2025
Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

17:10 12.09.2025
Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

17:01 12.09.2025
Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

Польські військові не їхатимуть до України для навчань з протидії дронам, всі заходи відбудуться в Польщі – Міноборони

13:48 12.09.2025
Польща анонсувала тренінги з використання дронів із залученням українських фахівців

Польща анонсувала тренінги з використання дронів із залученням українських фахівців

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину, двоє постраждалих

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 109 од. спецтехніки

Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області

13 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США запропонують G7 механізм конфіскації заморожених російських активів

Україна розраховує на приєднання Мексики, Перу та Еквадору до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий фінансовий пакет допомоги Україні

Британський принц Гаррі відвідав місце ворожого обстрілу - Ткаченко

Окупанти втратили 159 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Стефанчук провів зустріч з делегацією британського парламенту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА