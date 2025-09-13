Сейм Польщі ратифікував Нансійський договір, підписаний Макроном і Туском

Сейм Польщі ратифікував Нансійський договір, підписаний президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском 9 травня, повідомив посол Франції в Польщі Етьєн де Понсен.

"Історичний момент. Сьогодні ввечері парламент Польщі переважною більшістю проголосував за ратифікацію Нансійського договору, підписаного 9 травня @EmmanuelMacron та @donaldtusk. Цей установчий договір містить посилену оборонну статтю. Також встановлена ​​дата Польща-Франція – 20 квітня", - написав він в соцмережі Х в п'ятницю.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Макрон і Туск підписали у Нансі 9 травня 2025 року франко-польський договір, що стало важливим кроком у поглибленні співпраці між країнами у сфері оборони та безпеки.

Джерело: https://x.com/EdePoncins/status/1966594995118285220