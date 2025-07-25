Інтерфакс-Україна
Події
10:22 25.07.2025

Зеленський поставив задачу підготувати договір на $10-30 млрд щодо закупівлі США дронів в України

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Зеленський поставив задачу підготувати договір на $10-30 млрд щодо закупівлі США дронів в України

США будуть купувати дрони в України, президент Володимир Зеленський поставив задачу секретарю Ради національної безпеки і оборони Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю і раднику президента зі стратегічних питань Олександру Камишіну підготувати договори на $10-20-30 млрд.

"Далі – з Америкою, з Президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у четвер.

16 липня Зеленський заявив, що США хочуть купувати українські дрони, Україна зацікавлена у купівлі засобів для формування повітряного щита.

"Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", — заявив Зеленський в інтерв’ю кореспонденту Newsmax Шелбі Вайлдер у Києві.

Теги: #сша #дрони #купівля #договір #зеленський

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