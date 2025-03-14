Інтерфакс-Україна

Події

13:43 14.03.2025

Україна розраховує на укладання договору з Болгарією про купівлю обладнання для ХАЕС-3,4 – глава Міненерго

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Україна розраховує на укладання договору з Болгарією про купівлю обладнання для ХАЕС-3,4 – глава Міненерго

Україна очікує рішення уряду Болгарії про продаж корпусів двох реакторів для енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Відповідно, зараз буде рішення на урядовому рівні Болгарії стосовно укладання договору (про продаж обладнання – ЕР), в якому будуть викладені всі аспекти", – сказав Галущенко під час "Години запитань до уряду" в парламенті у п’ятницю.

Він пояснив, що прийняття закону про дозвіл на купівлю обладнання для ХАЕС-3,4 (попри підпис президента, текст відсутній на сайті ВРУ – ЕР) дало можливість довести зацікавленість України в реалізації цього проєкту і продовжити відповідні переговори з Болгарією.

Галущенко вказав, що 10 березня (раніше він називав 11 березня – ЕР) був останній день, коли треба було відзвітувати в парламенті Болгарії про наслідки перемовин, і "цього разу в звіті підтверджено зацікавленість України, окреслено відповідні рамки договору". Натомість, за його словами, у попередньому звіті навпаки підкреслювалось, що Україна не проявила жодної зацікавленості в цьому проєкті.

Як повідомлялося, 11 лютого Верховна Рада України прийняла закон про придбання обладнання для будівництва енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС, проголосувавши в цілому за законопроєкт №11392. 13 березня він повернутий з підписом глави держави, його номер 4231-ІХ. Втім, сам текст законопроєкту станом на 13.00 14 березня відсутній.

Народний депутат Андрій Жупанин, коментуючи прийняття закону, вказав, що таким чином Україна встигає укласти угоду з Болгарією до закінчення 11 березня дозволу болгарського парламенту на неї. Він також звернув увагу, що закон погоджує тільки купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цей час $600 млн. Жупанин додав, що тепер Кабмін підготує новий проєкт закону про добудову ХАЕС, до якого має надати оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всього проєкту.

У бліц-інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" 4 лютого Галущенко зазначив, що Болгарія навряд чи продовжить Україні дозвіл на купівлю реакторних установок, якщо закон не буде проголосовано, бо там "сьогодні проросійська історія" в коаліції.

Раніше міністр зазначав, що Україна вже витратила всередині 90-х на ХАЕС-3,4 приблизно $2,5 млрд. На закупівлю двох корпусів реакторів ВВЕР-100 радянського зразка, які мали бути встановлені на АЕС Белене в Болгарії, потрібно щонайменше EUR600 млн. За словами міністра, ця закупівля буде здійснюватися за кредитні кошти.

Кошторисна вартість будівництва ХАЕС-3,4 у цінах 2017 року (будівельні роботи, устаткування, меблі та інвентар, решта витрат) становить 72,34 млрд грн. Крім того, вартість першого завантаження ядерного палива – 4,47 млрд грн.

Теги: #хаес_34 #болгарія #договір

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