Інтерфакс-Україна
Події
17:48 16.07.2025

Держкіно та Одеський міжнародний кінофестиваль уклали договір про надання фінансової підтримки

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Держкіно та Одеський міжнародний кінофестиваль уклали договір про надання фінансової підтримки

Державне агентство України з питань кіно та Одеський міжнародний кінофестиваль уклали договір про надання фінансової підтримки.

"Держкіно підтримує ОМКФ як важливу платформу промоції українського кіно на міжнародному рівні та простір професійного діалогу кінематографістів з усього світу", - йдеться у повідомленні відомства. 

Зазначається, що підписання договору знаменує початок нового етапу підготовки до фестивалю, який традиційно об’єднує кінопрофесіоналів, глядачів і друзів кіно.

Теги: #фінансова_підтримка #одеський_міжнародний_кінофестиваль #договір #держкіно

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