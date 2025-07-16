Держкіно та Одеський міжнародний кінофестиваль уклали договір про надання фінансової підтримки

Державне агентство України з питань кіно та Одеський міжнародний кінофестиваль уклали договір про надання фінансової підтримки.

"Держкіно підтримує ОМКФ як важливу платформу промоції українського кіно на міжнародному рівні та простір професійного діалогу кінематографістів з усього світу", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що підписання договору знаменує початок нового етапу підготовки до фестивалю, який традиційно об’єднує кінопрофесіоналів, глядачів і друзів кіно.