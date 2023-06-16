У Дніпрі відкрився перший в Україні Центр ветеранського розвитку - Мінветеранів

У Дніпрі відкрився перший в Україні Центр ветеранського розвитку, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"У четвер, 15 червня, у місті Дніпро відкрито перший в Україні Центр ветеранського розвитку на базі Університету митної справи та фінансів (УМСФ). Він забезпечуватиме створення сприятливих умов для реінтеграції ветеранів та членів їхніх сімей у суспільне життя за допомогою розвитку професійних навичок, перекваліфікації, сприяння зайнятості ветеранів та підготовки майбутніх помічників ветеранів", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що, окрім освітніх програм для ветеранів, у Центрі також проходитимуть спеціалізоване навчання майбутні помічники ветерана - ті, хто зустріне захисників після перемоги, і за принципом "рівний - рівному" сприятимуть поверненню їх у цивільне життя.

"Спільно з Міністерством освіти і науки ми розробили навчальний модуль для помічників ветеранів. До кінця місяця ми розпочнемо набір на помічників ветеранів, а в липні вже відбуватиметься їх навчання", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що Центр ветеранського розвитку в місті Дніпро створено за підтримки Дніпропетровської ОВА, Університету митної справи та фінансів, уряду Німеччини, Міжнародної організації з міграції та Благодійного фонду "МХП - Громаді".