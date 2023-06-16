Росіяни за добу 21 раз обстріляли Сумську область, поранено 3 дітей

Російські окупанти протягом четверга здійснили 21 обстріл прикордонних районів Сумської області, зафіксовано 98 вибухів, поранено 3 дітей, пошкоджено адмінбудівлю, повідомляє Сумська ОВА.

Так, у Глухівській громаді зафіксовано мінометні обстріли (19 вибухів). В результаті одного з обстрілів (3 вибухи) поранення отримали 3 дітей (2010 р. н., 2013 р. н. і 2014 р. н.). Одну дитину госпіталізовано, іншою надано медичну допомогу без госпіталізації.

На територію Есманської громади ворог скинув 6 хв.

Білопільською громадою ворог вів мінометний вогонь (23 вибухи). Також був авіаудар із вертольота – пуск 9 некерованих ракет (НУРС).

Свеською громадою росіяни били з міномета (4 вибухи).

Середино-Будською громадою здійснено авіаудар з вертольота – пуск 5 ракет (НУРС). Також були мінометні обстріли (15 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів сталося займання покрівлі 2-поверхової адміністративної будівлі підприємства.

У Миколаївській громаді зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (1 вибух).