Федеральні відомства США зазнали масштабної кібератаки

Декілька федеральних відомств США зіткнулися з масштабною кібератакою, повідомляє CNN з посиланням на Агентство із забезпечення інфраструктурної та кібербезпеки (CISA).

"CISA надає допомогу декільком федеральним відомствам, яким довелося мати справу зі зломом, пов'язаним із додатком MOVEit, що використовується", - сказав телеканалу представник CISA Ерік Голдстайн.

В Агентстві не відповіли на запитання CNN, хто стояв за хакерською атакою, і скільки відомств вона торкнулася.

Телеканал нагадав, що два тижні тому розпочалися кібератаки проти головних університетів США та органів влади окремих штатів. Зокрема, в університеті Джонса Хопкінса повідомили, що хакери могли вкрасти конфіденційну особисту та фінансову інформацію. В адміністрації університетської системи штату Джорджія раніше підтвердили, що вивчають масштаби кіберзлому і можливу шкоду від нього.