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01:14 16.06.2023

Резніков сподівається на модернізацію Комісії Україна-НАТО до Ради на саміті у Вільнюсі або відразу після неї

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Резніков сподівається на модернізацію Комісії Україна-НАТО до Ради на саміті у Вільнюсі або відразу після неї

Міністр оборони Олексій Резніков сподівається на модернізацію Комісії Україна-НАТО до Ради на саміті у Вільнюсі або одразу після неї, таким чином Київ отримає рівні з членами Альянсу права.

"Це було перше з 2016 року засідання Комісії Україна-НАТО, і я маю серйозну надію, що воно було й останнім. Наступна зустріч міністрів оборони від України та НАТО, сподіваюся, з Вільнюса почнеться, або відразу після Вільнюса, - це вже буде Рада Україна-НАТО", - сказав Резніков на брифінгу після засідання Комісії "Україна-НАТО" у Брюсселі.

Міністр наголосив, що Рада - це новий, більш високий рівень відносин та взаємодії, коли Україна, будучи навіть не членом НАТО, "зможе на рівних перебувати у всіх комітетах, представницьких засіданнях з правом порушувати питання, прописані в їхніх угодах".

"Це вже серйозний рівень. Сподіваюся, що це було останнє засідання Комісії, наступним буде засідання Ради України НАТО, з великими можливостями", - зазначив Резніков.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Рада є структурою "глибшої співпраці і відображатиме посилення політичного партнерства, відносин між Україною та союзниками щодо НАТО, які будуть на рівні".

Є велика різниця між Комісією та Радою, коли йдеться про НАТО та структуру НАТО, тому що Комісія – це коли союзники зустрічаються з одним партнером. У рамках Комісії Україна – НАТО 31 союзник зустрічається з Україною. Ми не виробляємо рішення, ми не маємо структури: це платформа, щоб консультуватися з партнером. Якщо союзники погодяться встановити Раду Україна-НАТО, це означає, що це буде 32 рівних: 31 союзник і Україна сидітимуть за одним столом на рівних умовах. Це буде орган, який вироблятиме рішення та матиме глибоку структуру, з підкомітетами тощо”, - пояснив Столтенберг.

Водночас генсек відмовився відповідати на запитання, чи вже союзниками з цього питання прийнято позитивне рішення на політичному рівні.

Теги: #україна #саміт #вільнюс #резніков

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