У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару збільшилася до 13, від опіків помер чоловік

Кількість жертв ракетного удару росіян по Кривому Рогу збільшилася до 13, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Олександр Вілкул.

"На жаль, жертв ракетного удару, який завдали окупанти по мирних кварталах Кривого Рогу позавчора, стало 13", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

"Від опіків, несумісних із життям, сьогодні о 16:50 помер Сергій Кузьмич Гуриця, 1985 р. н., працював монтажником на одному з підприємств Кривого Рогу. Його доставили до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки, лікарі цілодобово боролися за його життя...", - повідомив Вілкул, висловивши співчуття рідним і близьким.

"У нього були обпечені 80% тіла. Лікарі зробили все можливе. Утім, травми були несумісні з життям", - додав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.