Українські сили за тиждень просунулися до 3 км у районі Малої Токмачки й до 7 км на південь від Великої Новосілки - Генштаб ЗСУ

Українські сили мають успіхи на запорізькому напрямку, за тиждень удалося просунутися до 3 км у районі Малої Токмачки та до 7 км на південь від Великої Новосілки, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Сили оборони на запорізькому напрямку продовжують очищення українських міст і селищ від загарбників. За останній тиждень наші війська просунулися в глибину противника до 3 км у районі населеного пункту Мала Токмачка і до 7 км - у районі населеного пункту на південь від Великої Новосілки", - сказав Громов на брифінгу в четвер.

Він зазначив, що загалом українські сили звільнили сім населених пунктів у Донецькій і Запорізькій областях.

"Повернуто під контроль понад 100 кв. км української території", - повідомили в ЗСУ.