В Україні продовжиться потепління, на заході та південному сході пройдуть дощі

Помірні дощі, подекуди грози очікуються в західних областях України в п'ятницю, 16 червня, на крайньому заході місцями значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, удень 18-23°. На високогір'ї Карпат уночі 6-11°, удень 12-15°.

На решті території України без опадів, лише вдень на південному сході країни, у Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, удень 23-28°.

У Києві 16 червня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь період метеорологічних спостережень 16 червня найвища температура була +33,0° у 1924 р., найнижча +4,3° у 1909 р.

У суботу, 17 червня, у західних областях України хмарно з проясненнями, дощі, грози, місцями значні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 18-23°.

На решті території місцями короткочасні дощі, грози (у більшості північних і центральних областей без опадів). Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, удень 25-30°, у східних областях і в Криму 23-28°.

У Києві 17 червня без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 27-29°.