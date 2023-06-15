Події

11:40 15.06.2023

Червоний Хрест України продовжує допомагати жителям Херсонської області, які постраждали від підтоплення після підриву Каховської ГЕС

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Червоний Хрест України продовжує допомагати жителям Херсонської області, які постраждали від підтоплення після підриву Каховської ГЕС

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) продовжують допомагати жителям Херсонської області, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

"Продовжуємо надавати допомогу населенню на Херсонщині, що потерпає від підтоплення. Волонтери Українського Червоного Хреста допомагають людям, які постраждали від знищення Каховської ГЕС та підтоплення Херсонської області. Продуктові набори, питна вода, спальні набори - це все речі першої необхідності, які наші волонтери доставляють до важко доступних місць і передають населенню", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Волонтери передали 217 спальних наборів евакуйованим із с. Інгулець. Крім того, загони швидкого реагування ТЧХУ постійно проводять евакуацію маломобільних людей до місць тимчасового розміщення евакуйованих на території України.

Теги: #допомога #херсонщина #тчху

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