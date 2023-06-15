Уночі Харків зазнав чергової атаки БПЛА, їх збили - голова ОВА

У ніч на четвер, 15 червня, Харків зазнав чергової атаки дронів-камікадзе Shahed, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Два дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучень у Харкові та області вночі не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Івашки, Висока Яруга, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Масютівка та інші.

Учора вранці стався ракетний обстріл с. Степове Лозівського району. Пошкоджено дроти лінії електропередач. Постраждалих і масштабних руйнувань не зафіксовано.