Події

05:06 15.06.2023

Рівень води у Херсоні за добу спав ще на 45 см, і на вечір середи становив 2 метри – голова ОВА

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Рівень води у Херсоні за добу спав ще на 45 см, і на вечір середи становив 2 метри – голова ОВА

Рівень води у річці Дніпро у районі Херсона продовжує знижуватися, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
“Зараз вода знаходиться на позначці 2 метри. Якщо порівняти зі вчорашнім вечором, то вода відійшла на 45 сантиметрів і тенденція на зменшення рівня води зберігається й надалі”, - заявив Прокудін в ефірі національного телемарафону увечері.
Як повідомлялося, станом на ранок вівторка, 13 червня, рівень води становив 2 м 70 см.
 

Теги: #водитель #україна #рівень #херсонська

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