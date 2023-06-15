Рівень води у Херсоні за добу спав ще на 45 см, і на вечір середи становив 2 метри – голова ОВА

Рівень води у річці Дніпро у районі Херсона продовжує знижуватися, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Зараз вода знаходиться на позначці 2 метри. Якщо порівняти зі вчорашнім вечором, то вода відійшла на 45 сантиметрів і тенденція на зменшення рівня води зберігається й надалі”, - заявив Прокудін в ефірі національного телемарафону увечері.

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка, 13 червня, рівень води становив 2 м 70 см.

