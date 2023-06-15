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00:10 15.06.2023

Єрмак із радником прем'єра Великобританії з нацбезпеки обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

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Єрмак із радником прем'єра Великобританії з нацбезпеки обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з радником прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії з національної безпеки Тімоті Барроу у середу ситуацію на фронті та потреби української армії, повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на полі бою, дії сил оборони України та можливі плани російських окупантів. Окремо він розповів про потреби української армії в техніці, озброєнні та боєприпасах у контексті підготовки чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» ", - сказано у повідомленні.
Єрмак подякував британському народу та уряду Сполученого Королівства за безпрецедентну підтримку України.
У відомстві наголосили, що "під час виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічей Президента Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, сторони обговорили низку питань подальшої тісної співпраці в оборонній сфері".

 

Теги: #україна #розмова #барроу #єрмак

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