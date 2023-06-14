Події

21:59 14.06.2023

Внаслідок вечірнього обстрілу окупантами Херсона, поранено двох волонтерів – Офіс генпрокурора

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Внаслідок вечірнього обстрілу окупантами Херсона, поранено двох волонтерів – Офіс генпрокурора

Російські окупаційні війська атакували Херсон у середу ввечері, внаслідок чого два волонтери, один з яких іноземець, отримали поранення, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

"При процесуальному керівництві Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли місто Херсон. В результаті травмовані двоє волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення", - йдеться у повідомленні в середу ввечері.

Попередньо, за даними відомства, військами РФ було здійснено мінометний обстріл, повідомляється про пошкодження цивільної інфраструктури.

"Проводяться першочергові заходи щодо фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", - підсумували у відомстві.

 

Джерело: t.me/pgo_gov_ua/13361

Теги: #україна #постраждалі #обстріли #херсонська

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