Нідерланди оголосили про закупівлю для України чотирьох радарних систем VERA-EG на 150 млн євро та початок підготовки українських пілотів на F-16 уже найближчими місяцями

Київ. 14 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Нідерланди та кілька європейських країн мають намір уже за кілька місяців розпочати навчання українських пілотів на F-16, а також працюють над організацією відповідного навчального центру в одній із країн Східної Європи - членів НАТО, повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Я щойно повідомила Палаті представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання на F-16 протягом кількох місяців, і разом із партнерами працюємо над центром підготовки F-16. Ми також продовжимо зміцнювати українську протиповітряну оборону", - написала Кайса Оллонгрен у твіттері в середу.

Як уточнюється на офіційному сайті міноборони, у консультаціях із Бельгією, Люксембургом, Великою Британією триває робота над змістом тренінгів для українських льотчиків, зокрема з базової льотної підготовки та організації навчального центру F-16 в одній зі східних країн-членів НАТО. Як інформує міністерство, курс навчання розпочнеться з обмеженої кількості українських льотчиків, яка поступово розширюватиметься.

Міністерство оборони також повідомило про те, що для зміцнення української протиповітряної оборони міністерство закуповує чотири пасивні радарні системи VERA-EG на суму 150 млн євро.

Як зазначається, "радар може використовуватися, зокрема, для виявлення, визначення місця розташування, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Отже, Нідерланди роблять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України".