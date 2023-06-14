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18:20 14.06.2023

Втрати України незрівнянно менші, ніж у ворога, - заступниця міністра оборони

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Втрати України незрівнянно менші, ніж у ворога, - заступниця міністра оборони

Втрати України набагато менші, ніж у російських військ, зокрема, в зоні відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця" і "Таврія" у ворога загиблих у дев'ять і п'ять разів більше відповідно, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Загалом протягом усієї війни, і якщо говорити зокрема про повномасштабне вторгнення, у нас у рази менше втрат. Якщо говорити про цифри, які зараз. Наприклад, за останній тиждень у нас фактично два оперативно-стратегічні угруповання військ, де здійснюється наступ, - "Хортиця" і "Таврія". Щодо "Хортиці": у ворога загиблих у 8,73 раза більше. Щодо "Таврії": там загиблих у ворога у 5,3 раза більше, ніж у нас", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в середу.

Заступниця міністра наголосила, що, "безумовно, під час війни гинуть люди", знищується техніка і всі сторони мають втрати.

"Однак наші втрати незрівнянно менші, ніж у ворога", - заявила Маляр.

Вона також зазначила, що ворог робить "вкиди" про великі втрати України з метою деморалізації українського суспільства та воїнів.

Також у відомстві наголосили, що ще однією інформаційною ціллю РФ є військова техніка, яку постачають Україні.

"Їм не вигідно, щоб Захід постачав нам зброю, тому вони дискредитують і нас як одержувача зброї, і західну техніку - як інструмент війни. Звісно, під час війни обидві сторони втрачають техніку, і немає такої техніки, яку не можна знищити. В нас ці втрати набагато менші", - сказала Маляр.

Крім того, за словами заступниці міністра, навіть у разі знищення одиниці такої техніки будуть повністю врятовані екіпажі.

Теги: #зсу #втрати #маляр

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