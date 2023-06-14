Події

19:21 14.06.2023

Мер Києва підтримав петицію проти перейменування вулиці в центрі міста на честь ексмера Омельченка

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Мер Києва підтримав петицію проти перейменування вулиці в центрі міста на честь ексмера Омельченка

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського в Печерському районі на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка, але повідомив, що його ім'ям може бути названа будь-яка інша вулиця міста.

"Сьогодні підписав, тобто підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка", - написав Кличко в телеграм-каналі в середу.

Водночас Кличко зазначив, що "перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесено на голосування в "Києві Цифровому", як це рекомендувала одна з комісій Київради".

Раніше повідомлялося, що 29 травня Кличко зареєстрував проєкт рішення Київради про перейменування вулиці Павла Скоропадського в Печерському районі Києва на вулицю Олександра Омельченка. Ще в січні цього року 74% киян, які голосували в застосунку "Київ Цифровий", висловилися проти такого перейменування. Але Кличко аргументував необхідність перейменування тим, що в Києві виявилося дві вулиці Павла Скоропадського.

На початку червня жителі столиці виступили проти перейменування вулиці Скоропадського в центрі міста на честь Омельченка. Про це було зареєстровано відповідну петицію на сайті Київської міської ради, яка за три дні - з 2 до 5 червня - набрала необхідні для розгляду 6000 голосів.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/2103

Теги: #кличко #київ #петиція

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