Глава МАГАТЕ залишається в Україні

Візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на окуповану РФ Запорізьку АЕС, запланований на середу, відкладено з міркувань безпеки, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Гроссі в Україні. Питання з його візитом на ЗАЕС має вирішитися найближчими днями. Я не можу давати оцінку ситуації - тривають бойові дії, і ситуацію оцінюють військові. Це відповідальність за життя",- сказав він у коментарі журналістам у середу.

При цьому він зазначив, що дуже сподівається на візит Гроссі на ЗАЕС.

"Є надія, що окупанти дадуть МАГАТЕ якісь адекватні відповіді на запитання, що відбувається на станції",- зазначив Галущенко.

Він також повідомив, що під час візиту планувалося здійснити ротацію місії агентства на станції зі збільшенням її персонального складу з чотирьох до шести осіб.

Як повідомлялося, Гроссі вчора прибув в Україну та провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Сьогодні він мав відвідати ЗАЕС.