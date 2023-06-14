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17:37 14.06.2023

Столтенберг: У контрнаступі українці демонструють професіоналізм, але без втрат, зокрема й натовського обладнання, не обійтися

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Столтенберг: У контрнаступі українці демонструють професіоналізм, але без втрат, зокрема й натовського обладнання, не обійтися

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначає високий професіоналізм українських військових під час контрнаступу та стверджує, що є розуміння того, що обійтися без втрат, зокрема й сучасного обладнання НАТО включно з танками, неможливо.

У середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання, які очікування союзників від контрнаступу української армії та чи є занепокоєння, що втрачене під час боїв обладнання, зокрема танки "Леопард", потраплять разом із технологіями до рук росіян, Столтенберг сказав: "Коли ви починаєте такий великий контрнаступ проти статичної добре підготовленої лінії оборони, що включає мінні поля, протитанкові рови, зуби дракона та інші статичні лінії оборони, звісно, будуть втрати. Також коли це (втрати) стосується сучасного обладнання НАТО. Ніхто не очікує, що втрати будуть нульові, це бої з втратами також і з українського боку, але українці просуваються, вони довели, що вони надзвичайно професійні".

Генсек зазначив, що під час засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбудеться 15 червня у штаб-квартирі НАТО, міністр оборони України Олексій Резніков поінформує всіх про розвиток подій на полі бою. "У нас буде апдейт від Резнікова, і генерали, які долучаться до засідання і які сидітимуть за одним столом, отримають однаковий апдейт, що допоможе спільному, кращому та глибшому розумінню ситуації на полі бою", - додав він.

Водночас Столтенберг знову констатував, що війни за своєю природою непередбачувані, тому ніхто не може сказати, що станеться в наступні дні або тижні. "Що нам відомо, то це те, що українці мають здобутки, нам відомо, що вони демонструють свій професіоналізм, прихильність, які вражають. Вони досягають результатів, що перевершують очікування, і вони роблять це протягом усієї війни", - наголосив генсек НАТО.

Теги: #нато #техніка #столтенберг

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