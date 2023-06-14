Події

13:16 14.06.2023

Українські сили за добу пройшли вперед на Бахмутському напрямку від 200-500 м, на Запорізькому - від 300-350 м - Маляр

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Українські сили за добу пройшли вперед на Бахмутському напрямку від 200-500 м, на Запорізькому - від 300-350 м - Маляр

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"За добу, що минула: Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м. На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м. Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога", - написала вона в телеграм-каналі.

У відомстві зазначили, що на Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка.

На Маріупольському напрямку бої тривають у районах Новоданилівки та Новопокровська.

Маляр також зазначила, що ворог зазнає втрат і у живій силі, і в техніці та озброєнні. Приміром, за вчорашню добу ворог втратив артилерійську батарею самохідних гармат, 2 комплекси РЕБ, зосередження автомобільної техніки (до 10 од.), радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби та ЗРК.

Теги: #зсу #просування

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