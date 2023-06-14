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12:32 14.06.2023

Свято останнього дзвоника у 420 школах Києва відбудеться 15 і 16 червня з дотриманням заходів підвищеної безпеки

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Свято останнього дзвоника у 420 школах Києва відбудеться 15 і 16 червня з дотриманням заходів підвищеної безпеки

2023 року через загрозу блекауту зимові канікули було подовжено до 27 січня, через що офлайн-навчання у школах Києва завершиться 16 червня, а останній дзвоник для учнів пролунає в різних закладах середньої освіти 15 або 16 червня, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

"Свято останнього дзвоника вже другий рік поспіль буде проходити в умовах широкомасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Саме тому головною умовою цього свята стане підвищена безпека. Працівники освітньої галузі багато зробили для того, щоб забезпечити якісний освітній процес у столиці. Майже дві третіх юних киян навчалися у своїх школах очно, що свідчить про високий ступінь довіри до нас, до того, що ми зробили заради безпечного навчання. Крім того, з освітнього процесу не випала й решта дітей, які навчалися в онлайн-форматі з різних куточків світу. Загалом серед школярів Києва п'ята частина зараз перебуває за кордоном", - наводить слова Мондриївського пресслужба КМДА.

За його словами, єдиних рекомендацій, окрім безпекових заходів, закладам освіти не надавали, тож кожна школа окремо обиратиме зручний і безпечний формат випускних. Він також зазначив, що тільки з 9 та 11 класів цього року випускається майже 50 тис. школярів.

Теги: #київ #школи #останній #дзвоник

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