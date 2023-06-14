СБУ повідомила про підозру голові прокремлівської організації "Євразійський рух" Дугіну

Служба безпеки України повідомила про підозру в посяганні на територіальну цілісність України та геноцид голові прокремлівської організації "Євразійський рух" Олександру Дугіну.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника прокремлівської міжнародної організації "Євразійський рух" Олександра Дугіна. Фігурант є одним з ключових ідеологів агресивної політики РФ і геноциду українського народу", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, у своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях Дугін уже понад десять років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до збройного захоплення російськими військами.

"На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України. Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави", - наголошується в повідомленні.

Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина РФ Дугіна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Наразі Дугін перебуває на території РФ, СБУ проводить комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти України.