Події

12:19 14.06.2023

В Україні збережеться хмарна погода, можливі дощі та грози, температура повітря поступово підвищуватиметься

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В Україні збережеться хмарна погода, можливі дощі та грози, температура повітря поступово підвищуватиметься

У західних областях України в четвер, 15 червня, буде хмарно з проясненнями, вночі невеликі, вдень помірні дощі, місцями грози; температура вночі 8-13°, вдень 19-24°, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території - мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 12-17°, вдень 22-27°. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 15 червня найвища температура вдень була 32,3° у 2019 р., найнижча вночі 5,0° у 1913 р.

Як очікують синоптики, у п'ятницю, 16 червня, у західній частині України хмарно з проясненнями, дощі, грози, місцями значні дощі; на решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози. Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 23-28°, у західних областях місцями 18-23°.

У столиці 16 червня опадів не очікується, вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Теги: #погода #прогноз

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