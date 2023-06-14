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12:10 14.06.2023

Введено в роботу один із енергоблоків АЕС - Міненерго

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Введено в роботу один із енергоблоків АЕС - Міненерго

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" запустило в роботу після планового ремонту один з енергоблоків АЕС ВВЕР-1000, повідомило Міністерство енергетики в середу.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі атомникам вдалося на 20 днів раніше провести та завершити ремонт одного з блоків АЕС. Він додасть в енергосистему необхідні 1000 МВт потужності для посилення її стійкості", - наведено в повідомленні слова міністра енергетики Германа Галущенка.

Як він пояснив, введення в роботу атомного блока раніше за запланований термін є особливо важливим в умовах зменшення гідрогенерації країни через терористичні дії окупантів і підрив греблі Каховської ГЕС.

За інформацією міністерства, після нічного ворожого обстрілу території країни ракетами та дронами в ніч на 14 червня пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

На півдні країни триває фіксація та ліквідація наслідків повені, що виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС. У Миколаївській області через підтоплення знеструмлені п'ять населених пунктів повністю та п'ять - частково. У Херсоні залишаються без електрики понад 14 тис. споживачів, на деокупованій частині області через підтоплення знеструмлені шість населених пунктів.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів. У Херсоні заживили 180 абонентів, які були знеструмлені через підтоплення, а на Миколаївщині - понад 700 абонентів", - зазначили у відомстві.

Ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи на береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ, яка була підтоплена.

"Водночас окупанти продовжують тероризувати Херсон, а також інші прифронтові та прикордонні з РФ території. Через обстріли є відключення в Херсонській, Донецькій, Сумській та Харківській областях", - констатували в Міненерго.

Унаслідок технологічних порушень знеструмлювалися споживачі в Одеській і Кіровоградській областях.

Теги: #аес #енергоблок #міненерго

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