На правобережжі Херсонщини залишаються підтопленими 28 населених пунктів, евакуйовано майже 3 тис. осіб - МВС

Станом на середу на правобережжі Херсонської області залишаються підтопленими 28 населених пунктів, евакуйовано 2 779 осіб, повідомляє МВС України.

В оперативній інформації про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС значиться: "Підтопленими залишаються 28 населених пунктів правобережної Херсонщини. Наразі евакуйовано 2 779 осіб".

За інформацією МВС, у селах Ольгівка, Миколаївка, Львово та Бургунка Тягинської територіальної громади, а також у Степанівці Херсонської територіальної громади та Бобровий Кут і Заповіт Калинівської територіальної громади вода відступила.

"Продовжується посилене патрулювання прибережних та затоплених територій, надається допомога громадянам, триває евакуація людей. Також правоохоронці доставляють до постраждалих населених пунктів продукти, воду та речі першої потреби", - зазначається в повідомленні.