Окупанти обстріляли автомобіль із лісниками на Сумщині, загинули шість осіб

Російські окупанти у вівторок, 13 червня, обстріляли автомобіль лісового господарства в Сумській області, повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 13 червня 2023 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстріляли автомобіль УАЗ, що рухався територією Середино-Будської територіальної громади. Унаслідок обстрілу, за попередніми даними, шість осіб, серед яких двоє цивільних і четверо працівників лісового господарства, дістали несумісні з життям поранення", - зазначено в повідомленні.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.