Резніков переговорив з Остіном напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони України Олексій Резніков поговорив у вівторок із главою Пентагону Ллойдом Остіном.

"Сьогодні я мав дуже продуктивну розмову з моїм американським колегою Ллойдом Остіном. Ми обмінялися думками напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Обговорили поточну ситуацію на передовій і потреби української армії", - написав Резніков у твіттері.

"Наші сили оборони досягають великих результатів на полі бою. За сприяння США та інших членів коаліції вони доведуть справу до кінця і продовжать розвиватися в одну з найсильніших армій світу. Йдемо вперед до нашої спільної перемоги!", - зазначив український міністр.

13-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі 15 червня.