Інформація щодо загибелі російського генерала Горячева уточнюється - Сили оборони України

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що інформація про ймовірну загибель начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячева уточнюється.

"Ця інформація уточнюється. Я думаю, що буде її оприлюднено належним чином", - сказав Шершень в ефірі національного телемарафону.

Увечері 12 червня в соцмережах з'явилася інформація про ліквідацію на запорізькому напрямку начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сер