Події

12:20 13.06.2023

Маляр: Тривають бої на оріхівському, бахмутському, лиманському напрямках і Мар'їнці, ворог робить усе, щоб утримати захоплені ним позиції

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Маляр: Тривають бої на оріхівському, бахмутському, лиманському напрямках і Мар'їнці, ворог робить усе, щоб утримати захоплені ним позиції

Наразі тривають бої на оріхівському, бахмутському, лиманському напрямках і Мар'їнці, ворог робить усе, щоб утримати захоплені ним позиції, активно застосовуючи штурмову авіацію та ведучи артилерійський вогонь, повідомила http://t.me/annamaliar/844заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Зараз тривають бої в районах: Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на оріхівському напрямку; Мар'їнка; Ягідне на бахмутському; Веселе на лиманському", - написала вона в телеграм-каналі.

У Міноборони нагадали, що під час наступальної операції українські війська минулої доби просунулися на бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м; на торецькому напрямку - на 200 м; на бердянському напрямку від 0,5 до 1 км.

Площа території, взятої під контроль, становила до 3 квадратних кілометрів.

Маляр наголосила, що ворог робить усе, щоб утримати захоплені ним позиції, зокрема активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійський вогонь.

"Наші війська під час наступу стикаються із суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Усе це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТКР і дронів-камікадзе", - повідомили в Міноборони.

 

Теги: #міноборони #зсу #маляр

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