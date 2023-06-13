Події

09:07 13.06.2023

В українському небі ліквідували десять із 14 крилатих ракет - Генштаб ЗСУ

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В українському небі ліквідували десять із 14 крилатих ракет - Генштаб ЗСУ

У небі над Україною вночі було знищено десять із 14 крилатих ракет і один "шахед", повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких десять було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма "шахедами", один - знищено нашими захисниками", - зазначено в повідомленні.

Крім того, минулої доби російські окупанти застосували дві крилаті ракети морського базування "Калібр" по житлових будинках на Харківщині.

Ворог також завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки.

Окупанти також скинули на м. Оріхів Запорізької області три керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки. Унаслідок авіаудару по Авдіївці поранено цивільних людей, пошкоджено будинок культури та житлові багатоповерхівки.

 

Теги: #ракети #генштаб_зсу

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