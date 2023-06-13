На Таврійському напрямі Сили оборони ліквідували та поранили майже 4 роти супротивника

Генерал-командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку втрати російських окупантів за добу становлять майже 4 роти знищеними та пораненими.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського спрямування протягом доби виконали 1431 рік вогневого завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти", - написав він у телеграм-каналі ввечері в понеділок.

Крім того, за його даними, знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, йдеться про 6 танків, 5 одиниць БМП, МТЛБ, гаубиці 2С19 "Мста-С" та автомобільну техніку. Також було знищено склади з ворогами.