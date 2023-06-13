Події

02:27 13.06.2023

На Таврійському напрямі Сили оборони ліквідували та поранили майже 4 роти супротивника

1 хв читати
На Таврійському напрямі Сили оборони ліквідували та поранили майже 4 роти супротивника

Генерал-командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку втрати російських окупантів за добу становлять майже 4 роти знищеними та пораненими.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського спрямування протягом доби виконали 1431 рік вогневого завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти", - написав він у телеграм-каналі ввечері в понеділок.

Крім того, за його даними, знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, йдеться про 6 танків, 5 одиниць БМП, МТЛБ, гаубиці 2С19 "Мста-С" та автомобільну техніку. Також було знищено склади з ворогами. 

Теги: #україна #таврика #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:51 13.06.2023
Для нападу на Київ ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, запущені з району Каспію

Для нападу на Київ ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, запущені з району Каспію

04:34 13.06.2023
Окупанти атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження

Окупанти атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження

04:06 13.06.2023
США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

04:06 13.06.2023
США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

03:41 13.06.2023
Вілкул підтвердив, що у Кривому Розі пролунали вибухи

Вілкул підтвердив, що у Кривому Розі пролунали вибухи

01:33 13.06.2023
У Херсонській області ввели низку необхідних заходів для безпеки громадян

У Херсонській області ввели низку необхідних заходів для безпеки громадян

19:32 12.06.2023
Зі звільнених населених пунктів Донеччини евакуюють населення - Кириленко

Зі звільнених населених пунктів Донеччини евакуюють населення - Кириленко

19:28 12.06.2023
Окупанти завдали двох ракетних і 17 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали двох ракетних і 17 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

19:11 12.06.2023
Укриття мають уже 75% шкіл в Україні - Міносвіти

Укриття мають уже 75% шкіл в Україні - Міносвіти

14:42 12.06.2023
Україна та Молдова домовилися про будівництво мостового переходу через Дністер

Україна та Молдова домовилися про будівництво мостового переходу через Дністер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження

Кулеба: Працюємо над організацією міжнародного заходу, який дасть імпульс створенню Альянсу оборонних індустрій, до якого входитиме Україна

РФ все ще не надала гарантії безпеки ООН для відправлення їхньої місії з евакуації людей із лівобережжя Херсонщини - Кулеба

На Херсонщині кількість загиблих через підрив РФ Каховської ГЕС збільшилася до десяти осіб - влада

Нікопольський і частина Криворізького районів залишилися без централізованого водопостачання, налагоджено підвезення

ОСТАННЄ

13 червня: Яке сьогодні свято

Резніков повідомив про змістовну телефонну розмову з главою Міноборони Естонії напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку, є поранені - голова МВА

У партнерів немає сумнівів, що Україна не причетна до підриву греблі Каховської ГЕС, консенсус про винуватість РФ вибудовується - Кулеба

Рішення про обов'язкову евакуацію дітей на вовчанському напрямку ухвалять за необхідності, на куп'янському - протидіють поверненню дітей до населених пунктів, які обстрілюють, - ОВА

Кулеба: Працюємо над організацією міжнародного заходу, який дасть імпульс створенню Альянсу оборонних індустрій, до якого входитиме Україна

У Кривому Розі водопостачання здійснюється за рахунок раніше накопичених резервів - голова МВА

РФ все ще не надала гарантії безпеки ООН для відправлення їхньої місії з евакуації людей із лівобережжя Херсонщини - Кулеба

На Херсонщині кількість загиблих через підрив РФ Каховської ГЕС збільшилася до десяти осіб - влада

19 країн виділили Україні гумдопомогу для подолання наслідків підриву Росією Каховської ГЕС - глава МЗС Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА