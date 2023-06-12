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19:44 12.06.2023

19 країн виділили Україні гумдопомогу для подолання наслідків підриву Росією Каховської ГЕС - глава МЗС Кулеба

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19 країн виділили Україні гумдопомогу для подолання наслідків підриву Росією Каховської ГЕС - глава МЗС Кулеба

На сьогодні 19 країн уже виділили Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Росією дамби Каховської ГЕС, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Гуманітарна допомога з 12 країн уже прибула, далі буде прибувати з решти семи. Плюс додаватимуться нові країни, з якими ми працюємо", - сказав міністр в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що гумдопомога передбачає понад 150 генераторів, які вже надійшли в Україну, також понад 120 надувних човнів, 400 помп і насосів, півмільйона таблеток для очищення води, пальне, питну воду, пакети, сухпайки тощо.

Паралельно, за словами Кулеби, допомогу вже надають міжнародні організації, такі як ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста (на правобережжі).

 

Теги: #світ #гумдопомога #кулеба

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