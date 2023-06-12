Начальнику кафедри університету цивільного захисту оголошено про підозру у справі про загибель двох курсантів унаслідок вибуху снаряда

У рамках справи про загибель двох курсантів Національного університету цивільного захисту внаслідок детонації снаряда повідомлено про підозру начальнику кафедри.

"Начальнику кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного захисту... повідомили про підозру за статтею "вбивство двох осіб, вчинене з необережності"... Слідчі встановили, що підозрюваний викладач доставив фугасний снаряд 152-го калібру на територію, де проходили навчання курсанти, залишив на зберігання в одному з приміщень. Далі, порушивши всі посадові інструкції, начальник кафедри дав вказівку курсантам розібрати цей боєприпас, щоб зробити з нього макет", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також повідомив, що в рамках кримінального провадження вже допитано 68 свідків і шістьох потерпілих, призначено 12 експертиз.

Як повідомлялося, 31 травня, близько 14:30 у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС у Харківській області вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху два курсанти-третьокурсники (21 і 22 роки) Національного університету цивільного захисту померли від отриманих травм у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Ще один курсант-третьокурсник (20 років) був поранений. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією п. 1 ч. 2 ст. 115 (загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.