Події

12:35 12.06.2023

У вівторок на більшій частині України очікуються дощі та грози, буде досить прохолодно, у середу температура повітря почне підвищуватися

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У вівторок на більшій частині України очікуються дощі та грози, буде досить прохолодно, у середу температура повітря почне підвищуватися

В Україні, крім східних і північно-східних областей, у вівторок очікуються місцями невеликі короткочасні дощі, грози, на Закарпатті та Прикарпатті, удень і в південних областях помірні дощі, повідомив Укргідрометцнтр.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні країни до 17°; удень у західних і північних областях 15-20°, на решті території 21-26°.

У Києві 13 червня буде без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 13 червня найвища температура вдень була 33,6° у 1946 р., найнижча вночі 4,8° у 1885 р.

У середу, 14 червня, у західних, східних, місцями в центральних, південних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°; удень 20-25°.

У Києві в середу опадів не очікується, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15°; удень 22-24°.

Теги: #погода #прогноз

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