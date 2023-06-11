Події

21:56 11.06.2023

На півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб

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На півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб

Під час рятувальної операції на півдні України вдалося евакуювати близько 4 тисяч осіб, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Десятки міст і сіл залишаються затопленими, найгірша ситуація, як і раніше, на тимчасово окупованій частині Херсона. Знову і знову дякуємо нашим людям: військовим, поліцейським, рятувальникам. Окрема подяка волонтерам, лікарям, місцевій владі - всім, хто допомагає зараз рятувати людей після катастрофи на Каховській ГЕС, а особливо дякую тим, хто допомагає діставати людей, зокрема, з окупованих територій", - сказав президент.

Він особливо наголосив, що "російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, якими вивозять людей... Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів було вбито трьох людей, мої співчуття рідним і близьким... Ще десятьох людей поранили, з них двоє поліцейських".

"Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще у затоплених містах і селах, і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати... Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава", - заявив президент.

 

 

Теги: #евакуація #південь

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