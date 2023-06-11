Події

21:18 11.06.2023

Зеленський подякував команді, яка опікується обмінами, за повернення додому 95 осіб

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Зеленський подякував команді, яка опікується обмінами, за повернення додому 95 осіб

Президент Зеленський подякував команді, яка займається обмінами, за повернення додому 95 осіб.

"Сьогодні вдалося повернути з російського полону ще 95 наших людей, з них 31 захисник Маріуполя. Більшість рядові, сержанти, двоє офіцерів Збройних Сил, Нацгвардії, прикордонники. Дякуємо нашій команді Буданова, Єрмака, Малюка, Лубінця, яка займається обмінами. Дякуємо за цей результат. Молодці хлопці!", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Кожного українця, кожну українку ми повинні витягнути з російської неволі", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #відеозвернення #зеленський

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