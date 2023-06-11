Події

20:59 11.06.2023

У Херсоні під час розбору завалів будинку виявили тіло загиблого

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У Херсоні під час розбору конструкцій багатоповерхового будинку, який було зруйновано внаслідок обстрілу, виявили тіло людини, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"За дорученням військової адміністрації силами ДСНС проведено розбір конструкції будинку на Вазова, 5, який було пошкоджено в результаті обстрілів росіян. На жаль, на місці виявлено тіло людини", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

За його словами, зараз роботи з розбору та пошуку завершено.

 

 

 

Теги: #херсон #жертва #обстріл

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