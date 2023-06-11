У Києві завершено перевірку укриттів, із них 65% придатні - КМДА

У столиці України завершено проведення позапланової перевірки захисних споруд, придатними є 65%, ще 21% можуть бути придатними за умови належного облаштування, 14% не відповідають технічним умовам приміщень, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

"Загалом міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували всі 4 655 укриттів і сховищ. Придатним є 3041 об’єкт, тобто 65%, ще 973 (21%) можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття – 641 (14%)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті КМДА в неділю.

"Ми отримали від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України фінальні результати перевірки, що тривала 10 днів: 65% укриттів визначені придатними до використання, при цьому 15% – взагалі без жодних зауважень. Ці укриття мають необхідне обладнання і устаткування – від примусової вентиляції і санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги", - цитує пресслужба слова Пантелеєва.

Він наголосив, що під час повітряної тривоги кияни можуть використовувати 65% укриттів.

Також заступник голови КМДА повідомив, що з непридатних укриттів і укриттів, які потребують облаштування, 851 об'єкт (53%) - належить до сфери управління районних у столиці державних адміністрацій, 575 об'єктів (35%) - до приватної форми власності, 170 об'єктів (11%) - до державної сфери управління, 18 об'єктів (1%) - до сфери управління КМВА.

Окрім цього, під час перевірки інспекції фіксували оперативність доступу до притулків: вільний доступ забезпечено до 2048 приміщень (67%), доступ забезпечується протягом 5 хвилин - у 993 приміщеннях (32,7%), виявлено закритими - 28 (0,3%).

"Для міста ці дані є підставою для роботи і покращення стану укриттів. І ми запускаємо два важливих проєкти, що суттєво покращать ситуацію з системою цивільного захисту у столиці: оснащення близько 3 тисяч укриттів і сховищ автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до них під час повітряної тривоги був гарантованим. А також плануємо придбати як додаткові близько двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання", - зазначив Пантелеєв.