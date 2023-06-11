Погода в найближчі два дні буде дощовою

У понеділок, 12 червня, у Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях помірні (подекуди значні) дощі, а також у південно-східних, східних та Полтавській областях; уночі на Харківщині, Луганщині та Дніпропетровщині місцями значні дощі з грозами; на решті території місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі в західних і північних 7-12°, вдень 12-17°; на решті територій вночі 11-16° (на узбережжі морів до 19°), вдень 17-22°.

У Києві в понеділок, 12 червня, місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 12 червня найвища температура вдень була 34,0° у 2010 р., найнижча вночі 5,2° у 1950 р.

В Україні у вівторок, 13 червня, місцями короткочасні дощі, грози, лише вдень у східних областях без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°; вдень 19-24°, на півдні до 26°, 13 червня в північних областях 16-21°, у західних областях 13-18°.

У Києві, 13 червня, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура 13 червня вночі 9-11°, вдень 16-18°; 14 червня вночі 12-14°, вдень 22-24°.