Події

13:17 11.06.2023

Заборонено купання в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС - очільник МОЗ

1 хв читати
Заборонено купання в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС - очільник МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляє, що в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС заборонено використовувати поверхневі водойми для купання, а також вживання риби.

"Наразі ми забороняємо використовувати поверхневі водойми для купання. Ми закликаємо не використовувати рибу, яка чи плаває, чи відбувається мор риби, як харчовий продукт, у будь-якому вигляді. (...) просимо утриматися і не купувати нічого на стихійних ринках, які можуть бути біля цих поверхневих водойм", - сказав Ляшко в ефірі національного телемарафону в неділю.

Він наголосив, що ці заборони необхідні для недопущення кишкових інфекційних захворювань.

Однак міністр зазначив, що "вода в централізованій водопровідній мережі повністю відповідає санітарним нормам і правилам та безпечна для вживання".

Наразі випадків інфекційних захворювань, спричинених через підтоплення, не зафіксовано, ситуація контрольована.

Теги: #заборона #підтоплення #пляжі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 11.06.2023
Через сильні зливи підтоплено громади в Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини, евакуйовано майже 60 осіб

Через сильні зливи підтоплено громади в Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини, евакуйовано майже 60 осіб

02:23 11.06.2023
Внаслідок підтоплення через сильні дощі поблизу с. Східниця розмито дороги, з гори Тустань евакуювали дітей - Львівська ОВА

Внаслідок підтоплення через сильні дощі поблизу с. Східниця розмито дороги, з гори Тустань евакуювали дітей - Львівська ОВА

01:16 11.06.2023
Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

08:59 09.06.2023
За ніч вода в Херсонській області впала на 20 см, затопленими залишаються понад 3600 будинків

За ніч вода в Херсонській області впала на 20 см, затопленими залишаються понад 3600 будинків

21:44 08.06.2023
З підтоплених територій Херсонської області евакуйовано 2339 осіб, із них 120 дітей - МВС

З підтоплених територій Херсонської області евакуйовано 2339 осіб, із них 120 дітей - МВС

19:18 08.06.2023
Із зони підтоплення евакуювали 2334 людини, обстріли з боку окупантів тривають - МВС

Із зони підтоплення евакуювали 2334 людини, обстріли з боку окупантів тривають - МВС

14:13 08.06.2023
На Миколаївщині загинув місцевий житель унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС - прокуратура

На Миколаївщині загинув місцевий житель унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС - прокуратура

09:36 08.06.2023
У Снігурівській громаді підтоплено 11 населених пунктів, вода прибуває в середньому на 12 см на годину, евакуйовано 289 осіб

У Снігурівській громаді підтоплено 11 населених пунктів, вода прибуває в середньому на 12 см на годину, евакуйовано 289 осіб

07:49 08.06.2023
У Баштанському районі Миколаївської області підтоплено 16 населених пунктів, із них евакуйовано 284 людини, зокрема 62 дитини

У Баштанському районі Миколаївської області підтоплено 16 населених пунктів, із них евакуйовано 284 людини, зокрема 62 дитини

21:24 07.06.2023
Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 5 осіб, 35 вважаються безвісти зниклими, серед них 7 дітей - МВС

Зеленський ввів у дію рішення про санкції РНБО щодо 178 фізичних осіб

У ніч на неділю знищено 6 БПЛА "Shahed-136/131" - ПС ЗСУ

ЗС України ліквідували 980 окупантів, 37 БПЛА, 33 од. автотехніки, 24 бронемашини, 19 артилерійських систем, 17 танків і 7 крилатих ракет противника

Українська авіація 16 разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано 2 пункти управління, 4 БПЛА противника

ОСТАННЄ

Після реставрації в Онуфріївській вежі Києво-Печерської лаври створять музей або центр вивчення історії Івана Мазепи

У Києві завершено перевірку укриттів, із них 65% придатні - КМДА

У Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 5 осіб, 35 вважаються безвісти зниклими, серед них 7 дітей - МВС

Погода в найближчі два дні буде дощовою

У Київській області через негоду без світла повністю або частково залишаються 36 населених пунктів

Українські військові повідомили про звільнення Благодатного в Донецькій області

Зеленський ввів у дію рішення про санкції РНБО щодо 178 фізичних осіб

Росія збільшила виробництво "Кинджалів" і "Калібрів", очевидно, за рахунок обходу західних санкцій - Ігнат

Ворог здійснив підрив Каховської ГЕС, щоб не допустити наступу ЗСУ на Херсонському напрямку - Маляр

Окупанти обстріляли з "Градів" Богоявленку Вугледарської громади - голова Донецької ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА