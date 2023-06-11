Події

08:02 11.06.2023

Через негоду близько 30 населених пунктів Сумської області залишилися без електрики

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Через негоду близько 30 населених пунктів Сумської області залишилися без електрики

Унаслідок погіршення погодних умов сталися обриви ліній електропередач і спрацьовування автоматики, що призвело до аварійного відключення від електропостачання на території Сумщини, повідомляють у телеграм-каналі обласної військової адміністрації в неділю вранці.

"Всього знеструмлено: 6446 абонентів в 30 н.п. (21 повністю і 9 частково знеструмлених).

Роменський район: без світла 6 населених пунктів, 3851 абонент (с. Перехрестівка, Ливандівка, Колеснікове, Голенкове, Яковенкове та частково м.Ромни);

Недригайлівська громада: частково 2 н.п., 19 абонентів (с.Мелешківка, с.Мухувате).

Охтирський район: 14 населених пунктів, 1492 абоненти (повністю: с. Садки, с. Всадки, с. Розсохувате, с. Комарівка, с. Олешня, с. Лисе, с. Нове, с. Горяйстівка, с. Михайленкове, с. Гай Мошенко, с. Буймерівка, частково: с. Довжик, с. Грінченкове та смт.Чупахівка.

Сумський район: Лебединська громада: 1 н.п., 10 абонентів (с.Перелісок).

Білопільська громада: 6 н.п., 989 абонентів, повністю: с.Марківка, с.Супрунівка, с.Терещинки, с.Верхосулка, частково: смт.Миколаївка та м.Білопілля.

Шосткинський район: Шосткинська громада, 1 н.п., 85 абонентів, с.Свірж частково", - зазначається в повідомленні.

Як інформує ОВА, аварійні бригади планують роботи на 11 червня.

 

 

 

Теги: #негода #електромережі #сумська_область

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