Десятки стаціонарних і понад 10 мобільних пунктів доставки води працюють у Дніпропетровській області

У постраждалих від підтоплення громадах Дніпропетровської області працюють десятки стаціонарних і понад 10 мобільних пунктів доставки питної води, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в суботу ввечері.

"На території Дніпропетровської області працюють десятки стаціонарних і понад 10 мобільних пунктів доставки води", - цитує його слова пресслужба відомства.

Також Клименко повідомив, що без водопостачання частково залишилися Марганецька, Нікопольська, Покровська та Грушевська громади Дніпропетровської області. За його словами, "у зоні небезпеки - 5 лікарень".

"Ми говоримо про епідеміологічну безпеку і хоча б мінімально нормальну життєдіяльність людей", - заявив Клименко.

Він зазначив, що підвезення питної води здійснюють, зокрема, і підрозділи ДСНС та Нацполіції.

Раніше очільник МВС повідомив, що в Дніпропетровській області відсутнє водопостачання понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах.