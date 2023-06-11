Події

07:40 11.06.2023

Десятки стаціонарних і понад 10 мобільних пунктів доставки води працюють у Дніпропетровській області

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Десятки стаціонарних і понад 10 мобільних пунктів доставки води працюють у Дніпропетровській області

У постраждалих від підтоплення громадах Дніпропетровської області працюють десятки стаціонарних і понад 10 мобільних пунктів доставки питної води, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в суботу ввечері.

"На території Дніпропетровської області працюють десятки стаціонарних і понад 10 мобільних пунктів доставки води", - цитує його слова пресслужба відомства.

Також Клименко повідомив, що без водопостачання частково залишилися Марганецька, Нікопольська, Покровська та Грушевська громади Дніпропетровської області. За його словами, "у зоні небезпеки - 5 лікарень".

"Ми говоримо про епідеміологічну безпеку і хоча б мінімально нормальну життєдіяльність людей", - заявив Клименко.

Він зазначив, що підвезення питної води здійснюють, зокрема, і підрозділи ДСНС та Нацполіції.

Раніше очільник МВС повідомив, що в Дніпропетровській області відсутнє водопостачання понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах.

 

 

 

 

Теги: #запорізька #питна_вода #каховська

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