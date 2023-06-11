Росіяни вивели в Чорне море ракетоносій "Калібрів", споряджений вісьмома ракетами

Окупанти вивели на бойове чергування надводний ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом 8 ракет, повідомляє полковник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у неділю вранці.

"Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Загальна кількість ворожого угруповання в Чорному та Азовському морях - 12 і 1 корабель, відповідно", - написав він у телеграм-каналі.

Назаров додав, що рівень ракетної загрози дуже високий.