Росіяни вивели в Чорне море ракетоносій "Калібрів", споряджений вісьмома ракетами
Окупанти вивели на бойове чергування надводний ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом 8 ракет, повідомляє полковник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у неділю вранці.
"Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Загальна кількість ворожого угруповання в Чорному та Азовському морях - 12 і 1 корабель, відповідно", - написав він у телеграм-каналі.
Назаров додав, що рівень ракетної загрози дуже високий.