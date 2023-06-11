Події

07:21 11.06.2023

Росіяни вивели в Чорне море ракетоносій "Калібрів", споряджений вісьмома ракетами

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Росіяни вивели в Чорне море ракетоносій "Калібрів", споряджений вісьмома ракетами

Окупанти вивели на бойове чергування надводний ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом 8 ракет, повідомляє полковник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у неділю вранці.

"Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Загальна кількість ворожого угруповання в Чорному та Азовському морях - 12 і 1 корабель, відповідно", - написав він у телеграм-каналі.

Назаров додав, що рівень ракетної загрози дуже високий.

 

 

 

Теги: #чорне_море #ракетоносії

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