Внаслідок підтоплення через сильні дощі поблизу с. Східниця розмито дороги, з гори Тустань евакуювали дітей - Львівська ОВА

Через сильні дощі поблизу Східницької громади Львівської області пошкоджено кілька автошляхів, з гори Тустань евакуювали дітей - учасників змагань із туризму, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у суботу ввечері.

"Проїзд ускладнено на двох автомобільних дорогах загального користування місцевого значення О140406 Східниця - Верхнє Синьовидне, на ділянці Підгородці - Східниця, та О141902 Турка - Східниця, на ділянці с. Новий Кропивник - смт. Тустань. Новий Кропивник - смт. Східниця.

Зі Східниці в бік Верхнього Синьовидного проїзду немає через руйнування дороги комунальної власності у Східниці.

Також повністю зруйновано міст на дорозі комунальної власності через річку Східничанка у Східницькій громаді. Проїзд з боку Нового Кропивника поки що відсутній. Підмило дорожнє полотно в с. Підгородці та с. Урич", - написав він у Телеграм-каналі.

За його словами, з гори Тустань евакуювали дітей - учасників змагань із туризму. Їх тимчасово розмістили в одному з місцевих народних домів.

Також Козицький інформував, що у Східницькій громаді підтоплено понад 60 домогосподарств, жителів тимчасово відселяють у межах громади. Також у Східниці пошкоджено 2 мости, відбулося просідання дороги у зв'язку з підмиванням по вулиці Шевченка. Там є загроза обвалу. Знесло газову трубу середнього тиску.

"По всій протяжності річки Східничанка розмиті береги. Рівень води поки не зменшується", - додав голова ОВА.

Раніше пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області повідомила, що "близько 18:30, 10 червня, унаслідок проходження сильних опадів, вийшла з берегів річка Східничанка та відбулося часткове підтоплення села Східниця Дрогобицького району. Станом на 20:30 врятовано 20 осіб, зокрема, 5 дітей".

Також, за даними ДСНС, унаслідок підтоплення пошкоджено 5 мостів і 100 приватних будинків. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Рятувальні роботи тривають.