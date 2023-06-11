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02:16 11.06.2023

Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

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Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

 Середній рівень підтоплення в Херсонській області знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу ввечері.
"Порівняно з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 см. і зараз становить 4,45 м. (над звичайним рівнем - ІФ-У). Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі, вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району. Досі підтопленими залишаються 32 населені пункти", - повідомив він у відеозверненні, опублікованому в Телеграм-каналі.
Прокудін інформував, що під водою залишається понад 3784 житлових будинків на правому березі Дніпра.
Крім того, за його словами, на тимчасово окупованій території лівого берега Дніпра під водою перебувають 14 населених пунктів.
Раніше, вранці 10 червня, повідомлялося, що середній рівень підтоплень у Херсонській області становить 4,72 (метра над звичайним рівнем - ІФ). На правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3763 будинки.
 

Теги: #підтоплення #рівень_води #херсонська_область #каховська_гес

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